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Manavgat'ta belediye başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi

Manavgat Belediyesi Meclisi'nde, belediyeye yönelik operasyondaki tutuklamaların ardından CHP’nin yedek üyeleriyle sağladığı çoğunluk sonrası bugün yapılan oylamada Mehmet Çiçek, Belediye Başkanvekili olarak seçildi. CHP lideri Özgür Özel'in yaşanan süreçle ilgili iddiaları gündem olmuş, başsavcılık Özel hakkında soruşturma başlatmıştı.

Manavgat'ta belediye başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi
Devrim Karadağ

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından meclis aritmetiği değişmişti. Ancak CHP, yedek üyeleri meclise soktu.

İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan dört yeni üyenin göreve başlamasıyla CHP'nin sandalye sayısı 20’ye yükseldi ve yeniden çoğunluk sağlandı.

Manavgat Belediyesi’nin yeni başkanvekilinin belirlenmesi için 14.00’te Side Ek Hizmet Binası'nda yapılan seçimde, meclis üyeleri tam kadro yer aldı.

CHP'Lİ MEHMET ÇİÇEK SEÇİLDİ

CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek olurken AK Parti ve MHP grubunun adayı Süleyman Öz oldu. Toplantıda meclis başkan vekilliği için yapılan oylama sonucunda, 16’ya karşı 20 oyla Mehmet Çiçek yeni başkan vekili olarak seçildi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ndeki tutuklamalar sonrası yaşanan süreci partisinin Antalya'da düzenlediği mitingde şöyle anlatmıştı:

-Manavgat'ta AK Parti ile CHP arasında üç belediye meclis üyesi fark var. Baklavacı dört isim söyledi, dördünü içeri aldılar ve hızla Belediye Meclis seçimine gidip Manavgat'ı AK Parti'ye geçirmeye çalıştılar.

Manavgat ta belediye başkanvekilliğine CHP li Mehmet Çiçek seçildi 1

-Tam o sırada içerideki belediye meclis üyelerinden üçü istifalarını verdi. Onların yerine belediye meclis üyeleri yedekten geldi.

-AK Parti'nin hesabı o anda tutmadı. Savcı, baklavacıyı yeniden çağırdı. Baklavacı dört belediye meclis üyesinin daha adını verdi. Dördünü de aldırdı. Yeniden AK Parti, CHP'nin önüne geçti. Hemen seçim yapıp Manavgatlı'nın AK Parti'ye vermediği Manavgat'ı alacaklar.

  • Ortaya çıktı ki belediye meclis üyelerimiz gözaltına alınırken istifa etmiş belediyeden. Yerine yedekler yeniden çağrılacak. AK Parti başvuruyor, 'Çağıramazsınız, Belediye Meclisi toplanacak, başkanı seçeceğiz, sonra çağıracaksınız'. Bu işlemi yapan savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı. Biz, 'Olmaz' dedik, itiraz ettik. İtiraz Ankara'ya Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti.

-YSK, 'CHP haklıdır' dedi, bugün saat 15.00'te yazıyı yolladı. Bu kumpasa karşı akşam üstü saat beşe beş kala savcının eşi, İlçe Seçim Kurulu Başkanı imzayı atmak yerine 'hastayım' dedi, rapor aldı. Hiç merak etmeyin, YSK'nın yazısı kapı gibi. Başka bir hakim İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile görevlendirildi, o inceleyecek gereğini yapacak.

CHP LİDERİNE JET SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Özgür Özel hakkında “soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı” gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Manavgat ta belediye başkanvekilliğine CHP li Mehmet Çiçek seçildi 2

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat CHP
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