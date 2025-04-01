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Manavgat'ta bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

01.04.2025 14:30
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında alkol alan 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Denizhan Deniz (23) yaşamını yitirdi, Uygur Özen ağır yaralandı.

Manavgat'ta bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Sorgun Mahallesi Herford Caddesi Çevre Yolu Köprüsü yakınında alkol alan Denizhan Deniz ve Uygar Özen, saat 05.00 sıralarında bulundukları yere Mahmut Eren Yılmaz'ı davet etti. Bir süre sonra aralarında çıkan tartışma yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yılmaz, Deniz ve Özen'i meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, Denizhan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Yaralı Özen de sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar Özen, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer yandan kaçan Mahmut Eren Yılmaz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Yılmaz'ın, alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde, bir otomobilin arkasında alkol alan tanımadığı 2 kişinin kendisini yanlarına davet ettiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat kavga
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