Manavgat'ta direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, Salkımevler Mahallesi 3501 Sokak'ta Ulukapı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukapı istikametinden Remzi Güven Caddesi yönüne seyir halinde olan Arzu K. idaresindeki otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımdan çıkarak yol kenarındaki çalılıklara girdi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır