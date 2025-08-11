HABER

Manavgat'ta ilginç anlar: Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Manavgat'ta gerçekleştirilen alkol uygulamasında, alkollü olduğu tespit edilen sürücü alkolmetreyi üflemeden önce arkadaşının büfeden aldığı 5-6 şişe suyu içip ağzını çalkalayarak alkolün etkisini düşürmeye çalıştı. Bütün çabalarına rağmen 91 promil alkollü çıkan Sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu. Ceza haberini alınca, "Mahvoldum" dedi. Ayrıca, görüntü alan basın mensubuna defalarca "Abi sen ne çekiyorsun. Üzerime bir şeyler giyeyim bari" diyerek tepki gösterdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince Boğaz-Mendirek bölgesinde bisiklet, motosiklet ve otomobil sürücülerine alkol kontrolü yapıldı. Denetim sırasında 46 VF 914 plakalı hafif ticari aracı kullanan Hasan Olgun'un alkollü olduğu belirlendi.

Manavgat ta ilginç anlar: Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum" 1

Trafik görevlisinin "Alkol aldınız mı?" sorusuna "Az bir alkol aldım" cevabını veren sürücü, alkolmetreyi üflemeden önce yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının büfeden aldığı çok sayıda suyu peş peşe içti. Ancak çabası sonuç vermedi. Yapılan ölçümde 91 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Manavgat ta ilginç anlar: Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum" 2

"ABİ SEN NİYE ÇEKİYORSUN, ÜZERİME BİR ŞEY GİYEYİM BARİ"

Araçta yolcu olarak bulunan ve ayakta durmakta zorlanan arkadaşı, "Ben gitmeyelim dedim ama o ‘Hava kararınca çevirme olur, hemen gidelim' diye ısrar etti" dedi.

Manavgat ta ilginç anlar: Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum" 3

Ceza işlemleri sırasında basın mensubuna defalarca "Abi sen niye çekiyorsun, üzerime bir şey giyeyim bari" diyen sürücü, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası ile karşılaşınca ve ehliyetine 6 ay el konulacağını öğrenince "Şimdi mahvoldum" ifadelerini kullandı.

Manavgat ta ilginç anlar: Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum" 4

"HİÇ CEZA YEMEDİM" DEDİ, KENDİ İTİRAF ETTİ

30 yıldır ehliyeti olduğunu ve bugüne kadar kırmızı ışık, emniyet kemeri veya alkolden hiç ceza almadığını öne süren Olgun, hemen ardından "Bir defa emniyet kemeri takmamaktan, bir defa da Çandır'da ambulans yoluna girmekten ceza geldi" diyerek kendini düzeltti.

Manavgat ta ilginç anlar: Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum" 5

Alkollü sürücü ve arkadaşı, yüksek ceza ve ehliyetin alınmasına rağmen olay yerinden neşeli şekilde ayrıldı.

Manavgat ta ilginç anlar: Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum" 6

(İHA)

