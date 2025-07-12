Manavgat’ta ‘istifa’ krizi çözüldü: CHP'li yedek üyeler çağrıldı

Manavgat Belediye Meclisi’nin ‘rüşvet’ operasyonuyla tutuklanan ve istifa eden 6 üyesinin yerine yedekler göreve davet edildi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Mehmet Engin T. ve Gülsüm Ö. ile meclis üyeleri Mehmet Ç., Seval Öz Ö., Mehmet T., Osman C. ve Mehmet Burak Ç. tutuklandı. İstifa eden meclis üyelerinin yerine yedek üyeler Kasım Küçükkaya, Halil Ünal, Mustafa Emek, Özgün Göllü, Selma Bülbül, Adil Baybuğ oldu. Tutuklanan meclis üyelerinden Gülsüm Ö. istifa etmezken, belediye meclisinde CHP 20, AK Parti 10 MHP’nin 6 üyesi var.

Manavgat Belediye Meclisi’nde pazartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yerine belediye başkan vekilliği seçimi yapılacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır