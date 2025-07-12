HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manavgat’ta ‘istifa’ krizi çözüldü: CHP'li yedek üyeler çağrıldı

Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu kararının ardından Manavgat Belediyesi’nde istifa eden Belediye Meclis üyelerinin yerine CHP’li yedek üyelerin isimlerini belediyeye bildirdi.

Manavgat’ta ‘istifa’ krizi çözüldü: CHP'li yedek üyeler çağrıldı

Manavgat Belediye Meclisi’nin ‘rüşvet’ operasyonuyla tutuklanan ve istifa eden 6 üyesinin yerine yedekler göreve davet edildi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Mehmet Engin T. ve Gülsüm Ö. ile meclis üyeleri Mehmet Ç., Seval Öz Ö., Mehmet T., Osman C. ve Mehmet Burak Ç. tutuklandı. İstifa eden meclis üyelerinin yerine yedek üyeler Kasım Küçükkaya, Halil Ünal, Mustafa Emek, Özgün Göllü, Selma Bülbül, Adil Baybuğ oldu. Tutuklanan meclis üyelerinden Gülsüm Ö. istifa etmezken, belediye meclisinde CHP 20, AK Parti 10 MHP’nin 6 üyesi var.

Manavgat’ta ‘istifa’ krizi çözüldü: CHP li yedek üyeler çağrıldı 1

Manavgat Belediye Meclisi’nde pazartesi günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yerine belediye başkan vekilliği seçimi yapılacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğalgaz borusu zarar gördü, korku dolu anlar yaşandıDoğalgaz borusu zarar gördü, korku dolu anlar yaşandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandıUyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Belediye meclisi üyesi Manavgat istifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Napoli'nin G.Saray'ı sürekli reddetme sebebi ortaya çıktı!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Erdoğan: "Türkiye yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır"

Erdoğan: "Türkiye yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Yüzü ve boynunda ağır yanıklar vardı...

Yüzü ve boynunda ağır yanıklar vardı...

Altında dolandırıcılık: Yöntemleri şaşkına çeviriyor! Böyle gelip...

Altında dolandırıcılık: Yöntemleri şaşkına çeviriyor! Böyle gelip...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.