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Manavgat'ta kaza sonrası yanan aracın 16 yaşındaki sürücüsüne para cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza sonrası yanan aracın 16 yaşındaki sürücüsü ile araç sahibine 18 bin 677'şer TL ceza uygulandı.

Manavgat'ta kaza sonrası yanan aracın 16 yaşındaki sürücüsüne para cezası

Edinilen bilgiye göre, kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Antalya yönüne seyreden 16 yaşındaki M.S'nin kullandığı otomobil, Manavgat Çevreyolu Yemişli Mesire alanı yakınlarında refüje ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL ceza uygulandı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat kaza
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