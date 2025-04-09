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Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Kaza, Eski Hisar Mahallesi 9508 Sokak'ta çevre yolu istikametine gitmekte olan Ayşe Özen’in kullandığı otomobilin, 9503 Sokak'ta Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip Hisar Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mehmet Yılmaz’ın kullandığı otomobile kontrolsüz kavşakta yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, araç sürücülerinden Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralı araç sürücüsü; 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat kaza
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