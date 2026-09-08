Manavgat’ta zeytinlik yangında 100 ağaç zarar gördü

Yangın, Manavgat’a bağlı Karakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki zeytin bahçesine sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 100 zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır