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İmam ile müezzinin 'yolsuzluk' kavgası! Cami önünde tekme tokat birbirlerine girdiler

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Devrim Karadağ

İstanbul Büyükçekmece’deki bir müezzin; Hz. Ebubekir Camii’nde toplanan cuma bağışlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla imamdan şikayetçi oldu. Kaymakamlık tarafından imam hakkında soruşturma izni verilirken, müezzin F.B., cami avlusunda karşılaştığı imamın saldırısına uğradı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgada imamın müezzini darp ettiği iddia edilirken, başlatılan soruşturma sonrası imamın görev yeri değiştirildi; kaymakamlık adli süreç için soruşturma izni verdi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Hz. Ebubekir Camii’ne müezzin olarak atanan F.B., cami yönetimine dahil olduktan kısa süre sonra cuma namazları sonrası toplanan bağış paralarının müftülüğe eksik bildirildiğini ve tutanaklara gerçek rakamların yazılmadığını öne sürerek resmi makamlara şikayette bulundu.

İmam ile müezzinin yolsuzluk kavgası! Cami önünde tekme tokat birbirlerine girdiler 1

CAMİ AVLUSUNDA TEKME TOKAT KAVGA

Şikayet sürecinin ardından müezzin F.B. ile cami imamı cami avlusunda karşı karşıya geldi. İkili arasında bağış paraları ve şikayet üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İmam ile müezzinin yolsuzluk kavgası! Cami önünde tekme tokat birbirlerine girdiler 2

İmamın müezzine saldırdığı öne sürülen arbede esnasında cami avlusunda bulunan çocukların panik içinde ağlayarak kaçıştığı, kavgayı ise çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle ayırdığı bildirildi.

İmam ile müezzinin yolsuzluk kavgası! Cami önünde tekme tokat birbirlerine girdiler 3

"BOŞ TUTANAKLARLA PARALARI EVE GÖTÜRÜYORDU"

Now'un haberine göre; yaşanan kavgaya ve yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşan müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, imamın paraları boş tutanaklara imza attırarak eve götürdüğünü iddia etti.

Eşinin duruma itiraz ettiğini belirten Bıyıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim imama, 'Bu şekilde olmaz, her şey usulüne göre olacak, paralar düzenli sayılacak' diyerek karşı çıktı. Şikayetin ardından bildirilen bağış miktarlarında belirgin bir artış yaşandı."

İmam ile müezzinin yolsuzluk kavgası! Cami önünde tekme tokat birbirlerine girdiler 4

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Müezzinin başvurusu sonrası bağış bildirimlerindeki ani yükseliş kaymakamlığın da dikkatini çekti ve iddialar üzerine imam hakkında adli/idari soruşturma izni verildi.

İmam ile müezzinin yolsuzluk kavgası! Cami önünde tekme tokat birbirlerine girdiler 5

İMAM BAŞKA CAMİYE GÖNDERİLDİ AMA...

Soruşturma kapsamında imamın görev yeri değiştirilerek Beylikdüzü Gürpınar’daki bir camiye tayin edildiği öğrenildi. Ancak görev yeri değişmesine rağmen iki ailenin halen aynı lojman binasında ikamet etmeye devam ettiği aktarıldı.

İmam ile müezzinin yolsuzluk kavgası! Cami önünde tekme tokat birbirlerine girdiler 6

Sürekli tehdit edildiklerini ileri süren müezzin ve ailesi, imamın görevden tamamen uzaklaştırılmasını talep ederken, olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İmam İstanbul kavga cami
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