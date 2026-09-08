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CHP’de kritik gün öncesi Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar

CHP’nin 9 Eylül’de düzenleyeceği kuruluş yıl dönümü programı öncesi gözler Mansur Yavaş’a çevrildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Yavaş'ın kararı belli oldu.

CHP’de kritik gün öncesi Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar

CHP’nin 9 Eylül’de düzenlenecek kuruluş yıl dönümü programı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olmuştu. Yavaş’ın programa katılıp katılmayacağına ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

"PROGRAMDA YER ALMAYACAK"

Nefes yazarı Aytunç Erkin’in, Yavaş’ın yakın çalışma arkadaşlarından aktardığı bilgilere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 9 Eylül programına katılmayacak. Erkin, Yavaş’ın bu kararıyla daha önce benimsediği pozisyonu koruyacağını ve CHP içindeki tartışmalarda herhangi bir tarafta yer almayacağını aktardı.

CHP’de kritik gün öncesi Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar 1

DAVET KONUSUNDA İKİ FARKLI BİLGİ

Erkin’in aktardığına göre Yavaş’a parti yönetimi tarafından davet gönderildi ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı programa katılmama kararı aldı. CHP kaynakları ise kuruluş yıl dönümü programına belediye başkanlarının davet edilmediğini, Mansur Yavaş’a da davet gönderilmediğini belirtti.

"SEÇİM SÜRECİNE KADAR HAMLE BEKLENMİYOR"

Aytunç Erkin, seçim süreci başlayana kadar Mansur Yavaş’tan yeni bir siyasi hamle beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tavrının ise seçim atmosferine girildiğinde ve önüne hukuki bir engel çıkarılmaması halinde netleşebileceğini belirten Erkin, Yavaş'ın farklı siyasi kesimlerdeki desteğini korumaya çalıştığını kaydetti ve şunları ekledi:

Erkin'in aktardığına göre, seçim startı verilene kadar Mansur Yavaş’tan bir hamle beklememek gerekiyor. Yavaş'ın adaylık konusundaki düşüncelerini seçim düzlüğüne çıkıldığında ve Yavaş’ın önü herhangi bir davayla kesilmediği takdirde öğrenilebileceğini belirten Erkin, "Mansur Yavaş, şu anda yüzde 35’lik kavgada bir taraf olmamaya özen gösteriyor. Anketlerde de görülüyor; iktidar-muhalefet, siyasi tabanlarda bir karşılığı var. Orada da bir tarafa ağırlığını koymadan bir bakıma denge kurmaya çalışıyor. O gün geldiğinde yüzde 50 artı 1’i bulmak adına kimseyi üzmeden, küstürmeden, birinin daha çok tarafı birinin daha çok karşıtı algını oluşturmadan bir siyasi hat belirlediğini görüyoruz." dedi.

CHP’de kritik gün öncesi Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar 2

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP
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