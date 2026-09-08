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Şirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilim

İstanbul'da eşine az rastlanan bir dolandırıcılık örneği yaşandı. Bir muhasebe müdürü çalıştığı iş yerini 5 yılda 122 milyon TL dolandırdı. Şüphelinin 60 milyon TL'yi kumarda yediği, sevgilisine ise 5 milyon TL'lik estetik yaptırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Şirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilim

İstanbul’da muhasebe müdürü olarak çalıştığı iş yerine ait toplamda 122 milyon lirayı kendine ve başkalarına ait hesaplara aktararak çaldığı iddia edilen Mesut A.(36) yakalandı. Şüpheliye hırsızlıklar sırasında yardım eden ve banka hesaplarını kullanan 18 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el konduğu öğrenildi. Şirket hesabından kendisine aktardığı 122 milyon liranın 60 milyon liralık kısmını Kıbrıs ve Gürcistan'da kumarda harcadığını, 5 milyon lirayı ise estetik operasyon için sevgilisine verdiğini söyleyen Mesut A., emniyette verdiği ifadesinde 'Pişman değilim' dediği öğrenildi.

Şirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilim 1

122 MİLYON TL ÇALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan Mesut A.’nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi. Şirketin hesaplarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığını belirledi.

Şirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilim 2

18 GÖZALTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Mesut A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda Mesut A.’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Mesut A.’nın dışında gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak ona yardım eden kişiler olduğu belirtildi.

Şirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilim 3

NELER YAPMIŞ NELER

Mesut A.’nın 2021 yılında şirketin parasını zimmetine geçirmeye başladığı ve bu durumun 2026 yılına kadar 5 yıl boyunca devam ettiği ortaya çıktı. Mesut A.’nın, zimmetine geçirdiği paraların bir bölümünü yakın çevresine aktardığı, kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi. Daha sonra eşiyle boşanma aşamasına gelen Mesut A.’nın, evini önce annesinin, ardından sevgilisinin üzerine geçirdiği öğrenildi. Mesut A.’nın, boşanma aşamasındaki eşine de milyonlarca lira para transferi yaptığı tespit edildi.

Şirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilim 4

5 MİLYON LİRAYA ESTETİK OPERASYON

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Mesut A.’nın harcadığı paranın önemli bir bölümünü sevgilisi Şeyma Y. için kullandığı ortaya çıktı. Şeyma Y.’nin defalarca estetik operasyon geçirdiği, bu amaçla yapılan ödemelerin toplamının 5 milyon lirayı aştığı belirlendi.

60 MİLYON LİRAYI KUMARDA YEDİ

Mesut A.’nın daha sonra sevgilisiyle birlikte Kıbrıs ve Gürcistan’daki kumarhanelere gittiği ve burada yaklaşık 60 milyon lira harcadığı tespit edildi. Mesut A.'nın emniyette verdiği ifadesinde "Pişman değilim" dediği öğrenildi. Polis operasyonunun ardından Şeyma Y.’nin hesabında bulunan yaklaşık 10 milyon liraya da el konulduğu öğrenildi. Şeyma Y.’nin, söz konusu harcamaların kaynağını soran polislere, “Borsada işlem yaptım, oradan kazandım” şeklinde cevap verdiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muhasebe İstanbul kumar dolandırıcı estetik
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