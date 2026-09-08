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Selçuk Mızraklı tahliye edildi

2019 yılından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında tahliye kararı verildi. Edirne Cezaevi'nden çıkan Mızraklı'yı çıkışta eşi ve partililer karşıladı.

Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Melih Kadir Yılmaz

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır tahliye
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