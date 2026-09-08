Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival kahve ve müzik tutkunlarını bir araya getiriyor

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürürken, teknolojiyi hayatın her alanında müşterilerimizin yaşamını kolaylaştıran ve zenginleştiren bir deneyime dönüştürüyoruz. Türk Telekom'un müşterilerinin hayatına değer katan markası Türk Telekom Prime ile de bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra seyahatten eğlenceye, marketten e-ticaret alışverişine kadar hayatın her anına dokunan ayrıcalıklı bir dünya sunuyoruz. Müşterilerimizin ilgi alanlarına yönelik deneyimler sunmayı da bu yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, bu yıl 12’ncisi 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta düzenlenecek olan Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını bir kez daha ayrıcalıklı bir festival deneyimiyle buluşturacağız. Festivalin bu yıl da isim ve sahne sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türk Telekom’un ayrıcalıklarla dolu markası Türk Telekom Prime, bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra seyahatten eğlenceye, marketten e-ticaret alışverişine kadar birçok farklı alanda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Her yıl heyecanla beklenen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, bu yıl Türk Telekom Prime’ın isim ve sahne sponsorluğunda 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta düzenlenecek.

Kahve kültürünü müzik ve eğlenceyle buluşturan festival, Türk Telekom Prime’ın sunduğu ayrıcalıklar ve zengin etkinlik programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival boyunca farklı kahve deneyimlerinin yanı sıra konserler, etkinlikler ve sürprizlerle katılımcılar dört gün boyunca dolu dolu bir festival atmosferinin tadını çıkaracak. Türk Telekom Prime Sahnesi’nde 10 Eylül’de Poizi, 11 Eylül’de Pinhani, 12 Eylül’de Burak Kut ve 13 Eylül’de Oğuzhan Koç kahve severlerle buluşacak.

“TÜRK TELEKOM PRİME İLE HAYATIN HER ANINA DEĞER KATAN AYRICALIKLAR SUNUYORUZ”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürürken, teknolojiyi hayatın her alanında müşterilerimizin yaşamını kolaylaştıran ve zenginleştiren bir deneyime dönüştürüyoruz. Türk Telekom'un müşterilerinin hayatına değer katan markası Türk Telekom Prime ile de bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra seyahatten eğlenceye, marketten e-ticaret alışverişine kadar hayatın her anına dokunan ayrıcalıklı bir dünya sunuyoruz. Müşterilerimizin ilgi alanlarına yönelik deneyimler sunmayı da bu yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, bu yıl 12’ncisi 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta düzenlenecek olan Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını bir kez daha ayrıcalıklı bir festival deneyimiyle buluşturacağız. Festivalin bu yıl da isim ve sahne sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom Prime Sahnesi’nde birbirinden değerli sanatçıları festival katılımcılarıyla buluştururken, Prime müşterilerimize sunduğumuz özel ayrıcalıklarla festival deneyimini onlar için daha da özel hale getirmeyi hedefliyoruz. Kahve ve müzik kültürünü bir araya getiren İstanbul Coffee Festival’in, müşterilerimizin ilgi alanlarına odaklanan ve birlikte keyifli anılar biriktirmelerine olanak tanıyan çok özel bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz” dedi.

TÜRK TELEKOM PRİME İLE AYRICALIKLI FESTİVAL

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, bu yıl da birbirinden özel etkinlik ve aktivitelerle katılımcılarını ağırlayacak. Tepe Nautilus’ta gerçekleşecek festivalde workshoplar, atölyeler ve farklı damak tatlarına uygun kahve çeşitlerinin bulunduğu deneyim alanları yer alacak.

Türk Telekom Prime müşterileri, %50 indirimli festival bileti ve İstanbul’da Prime müşterilerine özel giriş kapısından giriş ayrıcalığından yararlanabilecek. Türk Telekom Prime’ın festival alanında yer alacak festivalin en büyük stant alanı ise Primelılara özel farklı ikramlar, hediyeler ve deneyim alanlarıyla festival heyecanını daha da artıracak.

TÜRK TELEKOM PRİME İLE HAYATIN HER ANINDA AYRICALIK

Türk Telekom Prime, müşterilerinin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik sunduğu ayrıcalıklarla hayatın her anına değer katıyor. Bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra seyahatten eğlenceye, marketten e-ticaret alışverişine kadar birçok farklı alanda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunuyor. Müşterilerinin günlük yaşamını kolaylaştıran ve farklı ilgi alanlarına dokunan deneyimleri bir araya getiren Türk Telekom Prime, sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Türk Telekom Prime Sahnesi İstanbul Coffee Festival programı şöyle:

10 Eylül, Perşembe

Poizi

11 Eylül, Cuma

Pinhani

12 Eylül, Cumartesi

Burak Kut

13 Eylül, Pazar

Oğuzhan Koç