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Manavgat’ta zincirleme kaza! Motosiklet sürücüleri yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu üzerinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Aynı istikamette gitmekte olan başka bir motosikletin devrilen motosiklete çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat’ta zincirleme kaza! Motosiklet sürücüleri yaralandı

Kaza, Manavgat’ın Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde, D-400 kara yolu Sanayi Alt Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. yönetimindeki Manavgat Belediyesi’ne ait kamyonet, D-400 kara yolundan Antalya istikametine dönüş yaptığı sırada Kemal D. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklete, arkasından gelen Buğra S. yönetimindeki motosiklet de çarptı. Çarpışmanın ardından ikinci motosiklet de devrildi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüleri Buğra S. ve Kemal D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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