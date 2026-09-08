28 ilde 'uyuşturucu' operasyonu! Bakan Çiftçi: "Zehirli elleri kırmakta kararlıyız"

Türkiye'nin uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son olarak 28 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine” yönelik operasyonlar düzenlendi.

80 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 80'i tutuklandı. 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE UZANAN ZEHİRLİ ELLERİ KIRMAKTA KARARLIYIZ"

Öte yandan İçişeri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız! Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız.

Milletimizin huzuruna ve evlatlarımızın geleceğine kastedenlere ülkemizin hiçbir köşesinde nefes aldırmayacak; uyuşturucuyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine göz açtırmayan Kahraman Jandarmamızı, Emniyet Teşkilatımızı ve Sahil Güvenliğimizi yürekten tebrik ediyorum"