HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

28 ilde 'uyuşturucu' operasyonu! Bakan Çiftçi: "Zehirli elleri kırmakta kararlıyız"

Uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda, 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Zehirli elleri kırmakta kararlıyız" dedi.

28 ilde 'uyuşturucu' operasyonu! Bakan Çiftçi: "Zehirli elleri kırmakta kararlıyız"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son olarak 28 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine” yönelik operasyonlar düzenlendi.

80 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda 548 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 80'i tutuklandı. 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE UZANAN ZEHİRLİ ELLERİ KIRMAKTA KARARLIYIZ"

Öte yandan İçişeri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız! Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız.

Milletimizin huzuruna ve evlatlarımızın geleceğine kastedenlere ülkemizin hiçbir köşesinde nefes aldırmayacak; uyuşturucuyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine göz açtırmayan Kahraman Jandarmamızı, Emniyet Teşkilatımızı ve Sahil Güvenliğimizi yürekten tebrik ediyorum"

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da bir baba yeni doğan çocuğuna Ronaldo adını verdiDiyarbakır'da bir baba yeni doğan çocuğuna Ronaldo adını verdi
Kozan'da korkutan anlar! 7 ev yandı, yollar trafiğe kapatıldıKozan'da korkutan anlar! 7 ev yandı, yollar trafiğe kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.