Manavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7007 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan M.S.’nin kullandığı kapalı kasa kamyonet, sokak kesişimine geldiğinde dur tabelasını dikkate almayarak yoluna devam etti. Bu sırada kamyonet sokak üzerinde Tugayoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki M.D.’nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Y.D. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Manavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

