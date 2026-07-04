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Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, "dönüş yapılmaz" levhasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2009 Sokak’ta meydana geldi.

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, "dönüş yapılmaz" levhasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2009 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2025 Sokak istikametine seyir halinde olan Mehmet İbrahim Y. idaresindeki motosiklet, aynı istikamette ilerleyen ve "dönüş yapılmaz" levhasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan Turgut Ş. kullandığı otomobile çarptı.

Çarpma nedeniyle motosiklet sürücüsü Mehmet İbrahim Yıldır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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