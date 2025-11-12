HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın ardından aydınlatma direğine çarparak direğin yıkılmasına neden olan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeye çıkan Burcu T.’nin kullandığı 07 ART 341 plakalı otomobil ile Yunus Emre Caddesi’nde Külliye Camii istikametine seyir halindeki Ayşe Ş.’nin kullandığı 07 AGD 261 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı 1

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direğine çarparak devrilen 07 AGD 261 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kader Ş. ve Hatice Ela Y. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.