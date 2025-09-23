HABER

Manda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldı

Türkiye’de manda sayısı 2020 yılına göre yüzde 16’lık düşüşle 158 bin başa indi.

Manda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldı

TÜİK’in 2020 ve 2025 yıllarının haziran ayına ilişkin "Hayvancılık İstatistikleri" verilerinden alınan bilgiye göre, büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 189 bin baş oldu.
Büyükbaş hayvan kategorisinde sığır sayısı, haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş olarak gerçekleşti.
Sığır sayısı 2020’ye göre yüzde 7,6 azalarak 17 milyon 30 bine düştü. Son 5 yıldaki azalış 1 milyon 396 bin adet olarak gerçekleşti.
Manda sayısındaki azalma ise yüzde 16 oldu. 2020’ye göre manda sayısı 30 bin 443 baş azalarak 188 bin 771’den 158 bin 328’e geriledi. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı 5 yılda yüzde 10 artarak 47 milyon 15 bin başa çıktı. Koyundaki artış 4 milyon 302 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısı ise 1 milyon 160 bin azalarak 12 milyon 351 binden 11 milyon 191 bin başa düştü. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

manda
