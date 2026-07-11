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Mangal uyarısı! Uzun süre maruz kalmak kanser riskini artırıyor

Prof. Dr. Erdoğan Kunter, mangal dumanında bulunan renksiz ve kokusuz bazı toksik gazların uzun vadede akciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Mangal uyarısı! Uzun süre maruz kalmak kanser riskini artırıyor

Prof. Dr. Kunter, aylarının öne çıkan etkinliklerinden mangalın beraberinde getirebildiği fark edilmeyen sağlık risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kunter, mangal sırasında açığa çıkan bazı renksiz ve kokusuz toksik gazların uzun vadede akciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Dumanın içerdiği bazı maddelerin solunum sistemi için risk oluşturabildiğini aktaran Kunter, özellikle fark edilmeyen toksik gazlara uzun süre maruz kalmanın astımı tetikleyebileceğini ve akciğer hastalıklarına zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Kunter, mangal sırasında kömür ve tutuşturucu malzemelerin yanmasıyla çeşitli toksik maddelerin açığa çıktığını vurgulayarak, "Mangal dumanında bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi bazı maddeler renksizdir ve bazen rahatsız edici bir kokuya da sahip değildir. Bu nedenle fark edilmeden solunabilir. Görünmeyen bu gazlara mümkün olduğunca maruz kalmamak ve dumanı doğrudan solumamak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle sık mangal yapan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini aktaran Kunter, bu maddelerin astım hastalarında atakları tetikleyebildiğine dikkati çekti.

Kunter, mangal dumanına sürekli maruz kalan kişilerde uzun vadede KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarının gelişme riskinin artabildiğine vurgu yaparak "Özellikle bunu meslek haline getiren veya çok sık yapan kişiler açısından risk daha yüksektir." değerlendirmesini yaptı.

Mangal dumanındaki bazı kimyasalların uzun süreli maruziyet durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Kunter, şunları kaydetti:

"Bir kez mangal yapmak elbette akciğer kanserine neden olmaz. Ancak bu toksik gazlara sık ve uzun süre maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle mangal yaparken iyi havalandırılan alanlar tercih edilmeli ve çıkan duman mümkün olduğunca solunmamalıdır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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mangal
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