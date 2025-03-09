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Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay korkunç kazada hayatını kaybetmişti! İddialar sonrası savcılık dosyayı tekrar açtı... Google'dan veri talep edildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.03.2025 09:48
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Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay geçen aralık ayında oğlu ile birlikte yürüyüş yaptığı sırada metrelerce yükseklikten düşüp hayatını kaybetti. Oğlu ifadesinde babasının önünden yürüdüğünü söylerken, savcılık yürüyüş kazası diyerek dosyayı kapattı. Aileye yakın kaynakların korkunç iddiaları dosyayı yeniden açtırdı. Savcılık şimdi "Deneyimli bir yürüyüşçü bu kadar iyi korunan parkurdan nasıl düşebilir?" sorusuna yanıt arayacak. Oğlunun ifadesini doğrulamak için de Google'dan veri talep edildi.

Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay korkunç kazada hayatını kaybetmişti! İddialar sonrası savcılık dosyayı tekrar açtı... Google'dan veri talep edildi

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında İspanya'ya göç eden ünlü iş insanı İsak Andiç geçen aralık ayında oğlu Jonathan Ermay (43) ile birlikte Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı gezi sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek hayatını kaybetti.

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OĞLUNUN DA İFADESİNE BAŞVURULMUŞTU

Tekstil devi Mango'nun kurucusu olan İsak Andiç'in vefatı moda dünyasında ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı. Polis olayın ardından soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü iş insanının oğlunun da ifadesine başvuruldu.

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"DÖNDÜĞÜMDE BABAMIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM, YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOKTU"

Sabat'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre ifadesinde kaza sırasında babasının önünde yürüdüğünü söyleyen Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı. Ermay, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" dedi.

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SAVCILIK 'YÜRÜYÜŞ KAZASI' DEDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.

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AİLEYE YAKIN KAYNAKLARDAN KORKUNÇ İDDİA

Ancak, moda milyarderi Ermay'ın ölümünden aylar sonra korkunç bir iddia ortaya atıldı. Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ilgili ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü.

DAĞ GEZİSİ İKİLİ ARASINDAKİ GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN DÜZENLENMİŞ

Jonathan Andiç'in şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığını ve şirketi iflasa sürüklediğini ileri süren aile yakınları, dağ gezisinin ise baba oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için yapıldığını iddia ettiler.

SAVCILIK DOSYAYI YENİDEN AÇTI: BU KADAR İYİ KORUNAN PARKURDAN NASIL DÜŞEBİLİR?

İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. "Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna yanıt arayan savcılık geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden açtı.

GOOGLE'DAN VERİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etti. Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikayesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istendi.

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Anahtar Kelimeler:
mango Tekstil İspanya
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