HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Aralık 2025 tarihinde sabah sisli bir atmosferle başlanacak. Gün içinde hava açık ve güneşli olacakken sıcaklık 6°C ile 15°C arasında değişecek. 2 Aralık'tan itibaren bulutlu günler etkili olmaya başlayacak. 4 Aralık'ta gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani su baskınları ve kaygan zemin tehlikelerine karşı dikkatli olunmalı. Açık alanda yürüyüşlerde kayma riski artacağından uygun ayakkabı seçimi önem taşıyor.

Manisa 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Manisa'da 1 Aralık 2025 Pazartesi sabahı, sisli bir atmosferle başlayacak. Gün ilerledikçe hava açık ve güneşli hale gelecek. Sıcaklık en düşük 6°C, en yüksek ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %96 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif hızda, saatte 3 kilometre esecek.

2 Aralık Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 10°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Kaygan zeminlere karşı önlem alınmalı. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor.

6 Aralık Cumartesi yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü ise hava değişken bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Ani su baskınları ve kaygan zeminler tehlike yaratabilir. Açık alanlarda yürüyüş yaparken kayma riski taşınır. Uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Islak zeminlerden uzak durulmalıdır. Araç kullanırken yol koşulları göz önünde bulundurulmalı. Hız limitlerine uyulmalı ve takip mesafesi artırılmalıdır.

Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak gereklidir. Su birikintilerinin olabileceği alanlarda düzenlemeler yapılmalıdır. Değerli eşyalar yüksek noktalarda muhafaza edilmelidir. Bu şekilde olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin’e mevsimin ilk karı düştüDiyadin’e mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştıİstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.