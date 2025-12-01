Manisa 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Aralık 2025 Pazartesi sabahı, sisli bir atmosferle başlayacak. Gün ilerledikçe hava açık ve güneşli hale gelecek. Sıcaklık en düşük 6°C, en yüksek ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %96 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif hızda, saatte 3 kilometre esecek.

2 Aralık Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 10°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Kaygan zeminlere karşı önlem alınmalı. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor.

6 Aralık Cumartesi yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü ise hava değişken bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Ani su baskınları ve kaygan zeminler tehlike yaratabilir. Açık alanlarda yürüyüş yaparken kayma riski taşınır. Uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Islak zeminlerden uzak durulmalıdır. Araç kullanırken yol koşulları göz önünde bulundurulmalı. Hız limitlerine uyulmalı ve takip mesafesi artırılmalıdır.

Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak gereklidir. Su birikintilerinin olabileceği alanlarda düzenlemeler yapılmalıdır. Değerli eşyalar yüksek noktalarda muhafaza edilmelidir. Bu şekilde olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.