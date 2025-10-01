HABER

Manisa 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu puslu. Güneşli bir atmosfer bekleniyor.

Manisa 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

En yüksek sıcaklığın 25°C, en düşük sıcaklığın ise 9°C olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Akdeniz iklimine uygun. Gündüzleri ılıman, geceleri ise serin bir hava söz konusu. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

2 Ekim Perşembe günü sıcaklıkların 27°C’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışların yaşanması muhtemel. Hafta sonu hava koşulları daha stabil hale gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü kısmen güneşli olacağı belirtildi. 5 Ekim Pazar günü ise puslu güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Cuma günü beklenen sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek ise ıslanmaktan korur. Hava sıcaklıklarının düşmesi durumunda sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler giymek gerekir. Bu, vücut ısısını dengede tutar.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda zaman geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat edilmelidir. Olası olumsuz durumların önüne geçmek için bu tavsiyelere uymak gereklidir.

