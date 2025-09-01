Manisa 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Eylül Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19°C civarlarına düşecek. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 35°C olması tahmin ediliyor. 3 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 36°C civarlarına çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatleri ise daha uygun bir zaman dilimi. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından önemlidir. Rüzgar hafif olduğu için, vantilatör veya klima gibi cihazlar serinlik sağlayabilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemek için önlem almak gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, günün en sıcak saatlerinde aktivitelerini sınırlamalıdır. Uygun önlemleri almak da önerilir.