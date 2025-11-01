Manisa 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında bekleniyor. Nem oranı %60 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 1.9 km/s olarak ölçülecek. Gün doğumu 07:34, gün batımı 18:06'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve genellikle güneşli. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Hafif bir üst kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının %60 olması, bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Hassas bünyelerin dikkatli olması öneriliyor.

Rüzgar hızı düşük. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun ortam oluşturuyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişkenlik gösterebilir. Özellikle açık alanlarda rüzgarın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Gün doğumu ve batımı saatleri belirli bir düzende. Bu saatler, günlük planlamalar için faydalıdır. Açık hava etkinliklerinizi bu saatlere göre planlayarak gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Sonuç olarak Manisa'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serinlik, nem oranı ve rüzgar etkilerini göz önünde bulundurarak, uygun önlemler almanız gerektiği unutulmamalıdır.