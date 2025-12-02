HABER

Manisa 02 Aralık Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 15°C, gece sıcaklıklarının ise 4°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %72 ile %95 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken etkili önlemler almak önemli.

Melih Kadir Yılmaz

Manisa'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 4°C civarında seyredecektir. Nem oranı %72 ile %95 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 1.6 km/s ile 6.9 km/s arasında beklenmektedir. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava daha bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 5°C ile 15°C arasında değişecektir. 4 Aralık Perşembe günü de bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecektir. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. O günün en düşük sıcaklığı 9°C olacak. En yüksek sıcaklığı ise 14°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artacaktır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da iyi bir tercih olacaktır. 5 Aralık Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez ayakkabılar giymek ıslanmaktan koruyacaktır. Su geçirmez bir mont almak da faydalıdır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Bu durumu unutmamak ve planlarınızı buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.

Sonuç olarak Manisa'da 2 Aralık 2025 Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülmektedir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

