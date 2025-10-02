Manisa 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %65 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 5.2 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı ise 18:53'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %87'lere yükselebilir. 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günleri kısmen güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcaklıkların 23°C ile 24°C arasında seyretmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalıdır. Özellikle 3 Ekim Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için koruyucu önlemler almak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk getirmesi gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de yardımcı olur.