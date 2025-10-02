HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Ilıman bir seyir izlenecek. Sıcaklık en düşük 16°C, en yüksek ise 27°C civarında bekleniyor.

Manisa 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %65 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 5.2 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı ise 18:53'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %87'lere yükselebilir. 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günleri kısmen güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcaklıkların 23°C ile 24°C arasında seyretmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalıdır. Özellikle 3 Ekim Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için koruyucu önlemler almak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk getirmesi gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!
Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.