Manisa 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında. Rüzgar hızı 5.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı ise 18:04.

3 Kasım Pazartesi günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında seyredecek. 4 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişecek.

5 Kasım Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülmekte. Sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında değişecek.

7 Kasım Cuma günü puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak. 8 Kasım Cumartesi günü bulutlu bir havanın ardından parlak gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. 5 Kasım Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar vardır. Hava sıcaklıkları 10°C ile 25°C arasında değişebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini gösteriyor. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir.

Nem oranı yüksek olan günlerde dikkatli olunmalıdır. Astım veya alerji gibi sorunlarınız varsa önlem almanız önemlidir. Rüzgar hızı düşük olduğunda açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.