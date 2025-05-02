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Manisa 02 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 02 Mayısıs Cuma hava durumu açıklandı. Manisa'da bugün hava durumu gün boyunca sağanak yağışla geçecek.

Manisa 02 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Manisa'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağını göstermektedir. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında değişecektir. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için zorluklar yaratabilir.

3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacaktır. Sıcaklıklar 8°C ile 23°C arasında seyredecektir. Bu artış, açık hava etkinlikleri ve tarım işleri için uygun koşullar sunacaktır.

4 Mayıs Pazar günü ise bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklıklar 8°C ile 24°C arasında olacak. Bu güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için ideal koşullar sağlayacaktır.

Hava koşullarındaki değişiklikler, tarım sektöründe çalışanlar için önemlidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde toprak işleme ve ekim faaliyetleri ertelenebilir. Sıcaklığın arttığı günlerde sulama sistemlerinin etkin bir şekilde çalışması gerekecektir. Bitkilerin su ihtiyacının karşılanması önem taşır. Güneşli günlerde açık hava etkinlikleri düzenlemek isteyenler, güneş ışınlarından korunmak için önlemler almalıdır. Yeterli su tüketimine dikkat etmek de faydalı olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere göre planlama yapmak, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için verimli ve güvenli bir ortam sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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