Manisa 03 Ekim Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19°C olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C'ye düşecek. Hafif yağışlar sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek.

4 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 14°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranının %80'e ulaşması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 4.8 km hızla esmesi bekleniyor.

5 Ekim Pazar günü hava koşullarında iyileşme bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 27°C olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranı %49 civarında olacak. Rüzgarın saatte 4.31 km hızla esmesi öngörülüyor.

6 Ekim Pazartesi günü hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 24°C, gece ise 15°C olması tahmin ediliyor. Nem oranı %49 civarında kalacak. Rüzgar yine saatte 4.31 km hızla esecek.

Bu dönemde ani yağışlar ve yüksek nem oranları etkili olacak. Vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle 4 Ekim'deki sağanak yağışlar su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunması gerekmektedir. Nem oranının yüksek olması açık hava etkinliklerini etkileyecek. Uygun kıyafetler giyilmesi ve su tüketimine özen gösterilmesi faydalıdır. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması önem arz ediyor.