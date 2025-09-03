HABER

Manisa 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile şekillenecek.

Devrim Karadağ

Manisa'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile şekillenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Eylül ayı hava koşullarına uygundur. Yazın son günlerindeki yüksek sıcaklıkların bir yansımasıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklıkların 37°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü sıcaklığın 34°C civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde sıcaklıkların 31°C civarında olması öngörülüyor. Bu durum, Eylül ayının ortalarına yaklaşırken hava sıcaklıklarının yavaşça düşmeye başlayacağına işaret ediyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün ortasında dışarıda bulunmak, aşırı ısınma ve güneş çarpması risklerini artırabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak ve güneş ışığından korunmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, açık renk giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir.

Sıcak günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı sıcaklardan korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş koruyucu ürünler kullanılması önerilir. Güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması faydalı olacaktır.

Manisa'da 3 Eylül 2025 ve sonraki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

