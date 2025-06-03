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Manisa 03 Haziran Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 21°C, gece ise 10°C civarında olacak.

Manisa 03 Haziran Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu genellikle az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 21°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmakta.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 15°C civarında olacak. 5 Haziran Perşembe günü de hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece 16°C olarak tahmin ediliyor. 6 Haziran Cuma günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 16°C olacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece 17°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-30°C aralığında olacak. Yağış miktarı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, Manisa’nın Haziran ayına özgü tipik iklim koşullarını göstermekte.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve mümkünse sabah veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Yağmurlu günlerde ise, şemsiye veya su geçirmeyen giysiler kullanmak, ani yağışlardan korunmak açısından faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, sağlığınızı koruyabilir ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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