HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 04 Aralık Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü yağışlı ve serin hava koşulları bekleniyor. Şehzadeler ilçesindeki sağanaklarla birlikte, sıcaklık 8°C ile 14°C arasında değişecek. 5 ve 6 Aralık'ta da yağışların devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun giyinmeleri ve yağışa hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yağışlar, yol koşullarını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Manisa 04 Aralık Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu yerel farklılıklar gösterebilir. Genel olarak yağışlı ve serin bir gün beklenmektedir. Şehzadeler ilçesinde yer yer sağanaklar öngörülmektedir. Sıcaklık 8°C ile 14°C arasında değişecektir. Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları hakim olacak. Örneğin, Gördes ilçesinde hava kapalıdır. Yağış ihtimali yüksektir. Sıcaklıklar burada 4°C ile 11°C arasında seyredecektir.

5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar yine 8°C ile 14°C arasında olacaktır. 6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecektir. Bu dönemde hava koşullarının serin ve yağışlı olması tahmin edilmektedir.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin yağışa karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulmalıdır. Serin hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkat gerektirir. Uygun giyinmek ve gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek sağlık açısından faydalıdır.

Manisa'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava koşulları serin olacaktır. Yağışlı günler geçireceğimiz öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önerilir. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybettiKütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da beyaz eşya yüklü tır alev alev yandıŞanlıurfa’da beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.