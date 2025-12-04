Manisa 04 Aralık Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu yerel farklılıklar gösterebilir. Genel olarak yağışlı ve serin bir gün beklenmektedir. Şehzadeler ilçesinde yer yer sağanaklar öngörülmektedir. Sıcaklık 8°C ile 14°C arasında değişecektir. Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları hakim olacak. Örneğin, Gördes ilçesinde hava kapalıdır. Yağış ihtimali yüksektir. Sıcaklıklar burada 4°C ile 11°C arasında seyredecektir.

5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar yine 8°C ile 14°C arasında olacaktır. 6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecektir. Bu dönemde hava koşullarının serin ve yağışlı olması tahmin edilmektedir.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin yağışa karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulmalıdır. Serin hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkat gerektirir. Uygun giyinmek ve gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek sağlık açısından faydalıdır.

Manisa'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava koşulları serin olacaktır. Yağışlı günler geçireceğimiz öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önerilir. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.