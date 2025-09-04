HABER

Manisa 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz sıcaklık 36°C'ye kadar çıkacak.

Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek. Bu dönemde nem oranı %55 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 1,72 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 5 Eylül Cuma günü sıcaklık 34°C ile 20°C arasında değişecek. 6 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 32°C ile 19°C arasında olacak. 7 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 32°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda fazla vakit geçirmekten kaçınılmalı. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
