Manisa 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C civarında olacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %83, rüzgar hızı 2.4 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 18:04'tür.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları artış gösterecek. 6 Kasım Perşembe günü sıcaklık 22°C'ye yükselecek. 7 Kasım Cuma günü ise sıcaklık 23°C olacak. Bu süreçte hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman kalacaktır.

Bu dönemde hava durumundaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Nem oranı yüksek olduğunda alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz etkilenme olasılığı düşüktür. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.