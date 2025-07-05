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Manisa 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Manisa 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarlarına ulaşması beklenmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 40°C'ye, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 41°C'ye çıkması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir.

Böylesi sıcak günlerde, vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkılması gerektiğinde, koruyucu kıyafetler ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir.

Sıcak hava, hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların hava kalitesini takip etmeleri önemlidir. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları önerilmektedir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırarak enerji kesintilerine neden olabilir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak ve enerji tasarrufu önlemleri almak yararlı olacaktır.

Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarından korunmak için, düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden de kaçınılmalıdır. Bu önlemler sağlığınızı korumak adına gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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