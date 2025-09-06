Manisa 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C'ye ulaşacak. Gece ise en düşük sıcaklık 18°C olarak bekleniyor. Rüzgarın hızı 3-4 km/s civarında olacak. Nem oranı %54 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. 8 Eylül Pazartesi günü gündüz 31°C, gece 17°C tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece 17°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü de gündüz sıcaklığı 32°C, gece 17°C olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda bulunacakların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaşır. Bu durumda UV endeksi yüksek olur. Şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir.