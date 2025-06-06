Manisa 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu öngörülmektedir. Sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyredeceği ve hava koşullarının genellikle güneşli olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 36°C civarına ulaşması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi ön görülüyor. Sıcaklıkların 35-37°C aralığında seyretmesi öngörülmektedir.

Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Haziran ayındaki tipik hava koşullarına paraleldir. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 23.3°C, gece sıcaklıkları ise 16.7°C civarındadır.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, insanlara ve çevreye çeşitli zorluklar yaratabilir. İnsanların aşırı sıcaklardan korunması, özellikle yaşlılar ve çocuklar için önemlidir. Sıcak havalarda bol su tüketimi önerilmektedir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Doğrudan güneş ışığından kaçınılması ve serin ortamlarda vakit geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Evdeki hayvanlar da serin ve gölgeli alanlarda tutulmalı, düzenli su verilmelidir.

Sıcak hava koşulları tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları önemlidir. Orman yangınları riski arttığı için ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Manisa'da 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayarak, önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bireylerin ve çevrenin korunması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.