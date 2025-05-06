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Manisa 06 Mayıs Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 06 Mayıs Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Manisa 06 Mayıs Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Manisa'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Genellikle rahat bir hava koşulu sunar.

7 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C'ye kadar yükselebilir. 8 Mayıs Perşembe günü ise 30°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu artış, özellikle öğle saatlerinde daha sıcak bir hava deneyimi sağlayacaktır. 9 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü ise 29°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak geçecektir.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, güneş ışınlarının yoğunlaşması ve nem oranının artması öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önerilir. Ayrıca bol su tüketmeli ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmelidirler. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak ve gölgelik alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınma ve güneş çarpması risklerini azaltacaktır.

Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü, hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Ayrıca bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri gerekecek. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak ve gölgelik alanlarda vakit geçirmek, riskleri azaltacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli görünüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun önlemler alması, sağlıklı ve keyifli bir deneyim yaşamalarını sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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