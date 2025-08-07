HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Manisa 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu dikkat çekici. Yüksek sıcaklıklar etkisini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Nem oranının %80'in üzerine çıkması, hissedilen sıcaklığı artıracak. Özellikle öğle saatlerinde yüksek nem ve durgun hava, açık alanda çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturuyor. Dikkatli olunması önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 37°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 38°C ve 10 Ağustos Pazar günü 40°C civarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklık ve nem, açık hava etkinlikleri ile tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Bu dönemde bol sıvı tüketimi öneriliyor. Mümkünse dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Açık alanda çalışanların ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak ve uygun kıyafetler giymek de önem taşıyor. Rüzgar hızının bazı günlerde 20-23 km/sa'yi bulması bekleniyor. Bu, sıcak hava dalgasının daha etkili hissedilmesine neden olabilir.

Manisa'da yaz sıcakları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ve özellikle açık alanda çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektupCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup
Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Canlı yayında kan donduran ölüm! Su tankına girdi boğuldu!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Sahte diploma dağıtan suç makinesi ortaya çıktı! 44 suç kaydı var

Sahte diploma dağıtan suç makinesi ortaya çıktı! 44 suç kaydı var

Telefon açıp tehditler savurmuş

Telefon açıp tehditler savurmuş

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.