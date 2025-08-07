Manisa 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu dikkat çekici. Yüksek sıcaklıklar etkisini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Nem oranının %80'in üzerine çıkması, hissedilen sıcaklığı artıracak. Özellikle öğle saatlerinde yüksek nem ve durgun hava, açık alanda çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturuyor. Dikkatli olunması önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 37°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 38°C ve 10 Ağustos Pazar günü 40°C civarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklık ve nem, açık hava etkinlikleri ile tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Bu dönemde bol sıvı tüketimi öneriliyor. Mümkünse dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Açık alanda çalışanların ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak ve uygun kıyafetler giymek de önem taşıyor. Rüzgar hızının bazı günlerde 20-23 km/sa'yi bulması bekleniyor. Bu, sıcak hava dalgasının daha etkili hissedilmesine neden olabilir.

Manisa'da yaz sıcakları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ve özellikle açık alanda çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.