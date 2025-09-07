Manisa 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 31°C, 9 Eylül Salı günü ise 32°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.

Eylül ayının başları, Manisa'da genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerinde, gece sıcaklıkları ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %54 civarındadır ve yağış ihtimali düşüktür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaştığında, UV endeksi yüksek olur. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir.

Sıcak hava dalgaları sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Düzenli su tüketimi ve serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir. Su kaynaklarının korunması ve enerji tasarrufu sağlanması için toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Manisa'da 7 Eylül 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneş ışınlarından korunmaları, bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması ve serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir.