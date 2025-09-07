HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 18°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkate alınmalıdır.

Manisa 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 31°C, 9 Eylül Salı günü ise 32°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.

Eylül ayının başları, Manisa'da genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerinde, gece sıcaklıkları ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %54 civarındadır ve yağış ihtimali düşüktür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaştığında, UV endeksi yüksek olur. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir.

Sıcak hava dalgaları sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Düzenli su tüketimi ve serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir. Su kaynaklarının korunması ve enerji tasarrufu sağlanması için toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Manisa'da 7 Eylül 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneş ışınlarından korunmaları, bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması ve serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattıÖzgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı
Bursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıBursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.