Manisa 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 24°C ile 38°C arasında değişecek.

Manisa 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 24°C ile 38°C arasında değişecek. Gün boyunca belirgin güneş ışığı bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Ağustos ayının tipik sıcaklık aralıklarıyla uyumludur. Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklık 26.3°C, en düşük sıcaklık 19.4°C ve en yüksek sıcaklık 33.6°C civarındadır.

9 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 22°C ile 38°C arasında olacak. Yine belirgin güneş ışığı bekleniyor. 10 Ağustos Pazar günü ise sıcaklıklar 22°C ile 40°C arasında değişecek. Bu günde de belirgin güneş ışığı hakim olacak.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olabilir. Ancak, aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak da önem taşımaktadır. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde benzer önlemleri almak faydalı olacaktır.

