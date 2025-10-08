Manisa 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olarak başlıyor. Sabah saatlerinde yağış bekleniyor. Öğleden sonra ise güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 14.9°C civarındadır. En yüksek sıcaklık ise 32.5°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %69 seviyesindedir. Rüzgar hızı 9.6 km/saat olarak ölçülüyor.

9 Ekim Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 21°C arasında değişiklik gösterecek. 10 Ekim Cuma günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 21°C ile 22°C arasında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini aklımızda tutmalıyız. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık yüksek olabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gerekir. Ani yağışlara hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda fayda var. Sıcak havalarda bol su içmek vücut sağlığı için önemlidir. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan kaçınmalısınız. Dışarıda vakit geçirirken gölge alanlarda kalmak cilt sağlığınız için önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır.