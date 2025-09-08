Manisa 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 8 Eylül Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında. Gece ise sıcaklığın 17°C civarında olması bekleniyor. Rüzgarın hızı 17 km/saat civarında olacak. Nem oranı %52 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 10 Eylül Çarşamba günü ise gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olabilir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaştığında, UV endeksi yüksek olur. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

Tarım faaliyetleri yürütenler için bu sıcaklıklar, sulama ihtiyaçlarını artırabilir. Enerji tüketimi yüksek sıcaklıklar nedeniyle artabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Ayrıca bu dönemde hava kalitesinin iyi seviyelerde olması bekleniyor.