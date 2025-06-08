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Manisa 08 Haziran Pazar hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Manisa 08 Haziran Pazar hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C'ye ulaşacak. Bu sıcaklık önümüzdeki günlerde de devam edecek. 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 36°C'ye çıkacak. 10 Haziran Salı günü de 36°C olması öngörülüyor. Hafta ortasında sıcaklıklar biraz düşecek. 11 Haziran Çarşamba günü 35°C, 12 Haziran Perşembe günü ise 36°C seviyelerinde olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar gerileyecek. 13 Haziran Cuma günü 33°C, 14 Haziran Cumartesi günü 32°C bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar çeşitli sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak havalar vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için daha risklidir. Bu grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almak da önem taşır. Yüksek sıcaklıklar elektrikli cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle, gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak akıllıca olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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