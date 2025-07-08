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Manisa 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklara sahip olacak.

Manisa 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklara sahip olacak. Gündüz, hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 41°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise 38°C olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunulmamalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir. Ayrıca düzenli aralıklarla su içmeleri önemlidir. Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması enerji tasarrufu sağlar.

Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu yüzden, bu gruptaki kişilerin evde kalmaları ve serin ortamlarda bulunmaları önerilir. Ayrıca hayvanların aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Onların serin ve gölgeli alanlarda tutulması önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Bu önlemleri alarak hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi koruyabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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