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Manisa 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Manisa 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 9 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18°C ile 36°C arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. 10 Haziran Salı günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. Ancak 11 Haziran Çarşamba günü yağmur olasılığı artıyor. 12 Haziran Perşembe günü de yağmur ihtimali daha da yükseliyor.

Bu dönemde sıcaklıkların yüksek olması dikkat gerektiriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin tedbirli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak da faydalıdır. Bu, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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