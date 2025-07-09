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Manisa 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor.

Manisa 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Manisa'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 10 Temmuz Perşembe günü 37°C, 11 Temmuz Cuma günü 35°C ve 12 Temmuz Cumartesi günü 36°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Sıcak havaların olumsuz etkilerini azaltır. Hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar.

Tarım sektöründe çalışanların güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Ayrıca, düzenli aralıklarla su içmeleri gerekir. Hayvanların aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Onların serin ve gölgeli alanlarda tutulması sağlanmalıdır. Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin evde kalmaları önerilir. Serin ortamlarda bulunmaları önemlidir. Enerji tüketiminin artabileceği bu dönemde, gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması enerji tasarrufu sağlar.

Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, hem kişisel sağlığımızı hem de çevremizi korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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