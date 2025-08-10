HABER

Manisa 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

10 Ağustos 2025 Pazar günü, Manisa'da hava sıcaklıklarının 22°C ile 40°C arasında değişmesi bekleniyor.

Gün boyunca belirgin güneş ışığı hakim olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Ağustos Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 41°C, 12 Ağustos Salı günü ise 42°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olsa da, aşırı sıcaklıklar insan sağlığına olumsuz etki yapabilir. Bu nedenle, en sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak ve bitkilerin su ihtiyacını düzenli kontrol etmek önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer önlemleri almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek, vücut sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

