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Manisa 10 Haziran Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 10 Haziran Salı hava durumu sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyredeceği bir gün olacak.

Manisa 10 Haziran Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyredeceği bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 19°C civarlarına inecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Bölgenin tipik yaz iklimine işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 34°C civarlarında olması bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü ise sıcaklığın 36°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Böylesi sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek ve sağlık sorunlarını önlemek önemlidir. Sıcak havalarda bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Manisa'nın Haziran ayı iklimi, ortalama 23.3°C sıcaklık ve 18 mm yağış miktarıyla yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtır. Bu dönemde günler uzun ve güneşli geçer. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınması gereken önlemler vardır.

Manisa'da 10 Haziran 2025 ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda, kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu sayede yaz aylarının keyfini çıkarırken olası olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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